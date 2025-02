A candidatura do PS às Eleições Regionais de 23 de março inclui, sem surpresa, Paulo Cafôfo no primeiro lugar, seguido de Marta Freitas, a atual secretária-geral do PS-Madeira.

Na terceira posição surge Emanuel Câmara, ex-presidente do PS e atual presidente da Câmara do Porto Moniz.

Segue-se o regresso de Sílvia Silva, que foi deputada na anterior legislatura.

No quinto lugar, vai Gonçalo Velho, um nome novo que surpreendeu ao ser designado coordenador dos Estados Gerais do PS-Madeira.

Sancha Campanella, atual deputada, volta a integrar a candidatura.

Sem surpresa, também, o nome de Avelino da Conceição, em sétimo lugar, o primeiro indicado por Machico.

Isabel Garcês, atual deputada e presidente da concelhia do Funchal surge na oitava posição.

Victor Freitas, vice-presidente da Assembleia e ex-presidente do PS é o senhor que segue.

Em décimo, com alguma surpresa, está Ricardo Franco, presidente da Câmara de Machico.

Segue-se mais um regresso, o de Elisa Seixas, que também foi deputada na anterior Legislatura.

Jacinto Serrão, Rui Caetano, Olga Fernandes e Miguel Brito, atuais deputados, são reconduzidos na lista entre o 12.º e o 15.º lugares.

Carlos Coelho, ex-deputado da Ponta do Sol, surge antes da atual deputada Patrícia Agrela.

Gonçalo Jardim, Cátia Pestana, Jesus Santana, Filipa Chaves, João Pedro Rodrigues, Dorisa Aguiar e Marta Drumond fecham a lista dos 24 primeiros candidatos.