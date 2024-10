Sancha Campanella, do PS, fez a segunda intervenção política da manhã, no plenário dos deputados regionais. A socialista teceu fortes críticas ao governo regional quanto à má gestão da Saúde, alertando que o setor exige respostas políticas diferentes das atuais.

Considerou que os processos judiciais que envolvem elementos do governo regional devem levar à reflexão, acrescentando que no caso da Secretaria Regional da Saúde, “a generalidade do gabinete está sob suspeita”, e que, no caso do IASAUDE, este Instituto está “em autogestão”.

”A saúde deste governo não está bem. A este descrédito junta-se a falta de gestão”, apontou ainda, denunciando ainda a “falta de transparência e ocultação de dados”, como na publicação das listas de espera.