Foram aprovados 15 projetos para criar ou reabilitar camas em estruturas residenciais para pessoas idosas na Madeira, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A notícia faz a manchete de hoje do JM e informa ainda que, no total, a Madeira ganha 964 novas vagas com estes investimentos, a maioria das quais no Funchal. Mas o reforço dos lares também chega aos concelhos do Porto Santo, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz e São Vicente.

Ontem, na Vigília Pascal, o bispo do Funchal pediu para os católicos se manterem vigilantes. Muitos fiéis cumpriram o ritual da Páscoa e participaram na vigília na Catedral madeirense.

Na rubrica Perdidos e Achados, revelamos que o sítio da Chamorra esconde um moinho com 200 anos.

Na centenária mercearia do senhor Airinhos, no Caminho Velho da Chamorra, ‘descansa’ um moinho de água, que “muito milho moeu para as famílias de Santo António”. Aos 80 anos, Aires Lopes continua a trabalhar, apesar de o “negócio das mercearias estar a morrer”.

Por outro lado, na Secção das Ocorrências, trazemos dois casos preocupantes: “Filha volta a agredir mãe com violência” e “Toxicodependente atormenta e assalta vizinhos”.