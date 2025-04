O Campeonato Regional de Motocross da Madeira está de volta na próxima, quinta-feira, dia 1 de Maio – Dia do trabalhador, à pista das Carreiras.

O local volta a ser o palco do arranque do campeonato com a receção da I Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2025. A época desportiva de motocross em 2025 já tem o calendário definido, será composto por 3 provas, sendo esta primeira da responsabilidade do clube organizador, Associação Recreativa e Cultural da Ajuda em parceria com a equipa MXMadeira.

Contabilizados no arranque do campeonato estão, 27 pilotos inscritos, onde 21 pertencem ao escalão Sénior e 7 Juniores. A prova tem início às 10h45 horas com abertura dos treinos e as mangas oficiais têm início pelas 14h00 até com término as 17h00. A entrega de prémios está prevista para 17h30m.