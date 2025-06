A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), Rubina Leal, assinou hoje um Protocolo de Colaboração com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade responsável pela gestão e dinamização da Orquestra Clássica da Madeira. Este compromisso reforça o papel da ALRAM na valorização e divulgação da cultura regional, numa perspetiva de proximidade com os cidadãos e de afirmação da identidade madeirense.

A Orquestra Clássica da Madeira, uma das mais antigas orquestras do país, foi fundada a 13 de fevereiro de 1964 e tem sido, ao longo das décadas, um emblema de excelência artística na Região. Reconhecida pelas mais altas instituições oficiais, foi agraciada com a Medalha de Membro Honorário da Ordem do Mérito pelo Estado Português e com a Insígnia Autonómica de Distinção pela Região Autónoma da Madeira. Estes reconhecimentos atestam o inestimável contributo da Orquestra para o panorama cultural nacional e regional.

Com este protocolo, a Assembleia Legislativa reconhece o trabalho desenvolvido pela Orquestra Clássica da Madeira, reafirmando a cultura como um eixo essencial da sua ação institucional. “A cultura é um pilar estruturante de qualquer sociedade democrática e coesa. Este protocolo expressa o nosso compromisso em aproximar o Parlamento dos cidadãos, também através da arte e da música”, sublinhou a Presidente da ALRAM, Rubina Leal, durante a cerimónia de assinatura.

A iniciativa insere-se no âmbito do projeto “Parlamento Mais Próximo”, numa vertente artístico-cultural que visa aproximar a instituição parlamentar da vida cultural da Região, reforçando a ligação dos madeirenses à sua herança artística e aos valores da autonomia.

Com esta parceria, a ALRAM consolida-se como uma instituição que vê na cultura um fator de participação cidadã, diálogo democrático e afirmação identitária.