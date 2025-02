O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, que falou hoje, pela primeira vez em público, desde que ocupou este cargo, apresentou as linhas estratégicas para os próximos 3 anos. E adiantou que está a ser trabalhada aquilo que é a triagem de Manchester no atendimento telefónico.

Richard Marques, na cerimónia dos 43 anos da Proteção Civil da Madeira, cumprimentou os antecessores pelo trabalho feito. E disse estar consciente que o seu serviço se quer dinâmico e eficiente. Afirmou estar empenhado em fortalecer a proximidade da população. Em suma, quer uma Proteção Civil na vanguarda internacional. E disse que as prioridades serão sempre ações que consigam proteger mais vidas.