O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), no âmbito do projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”, desenvolve junto das escolas da Região Autónoma da Madeira diversas atividades com o objetivo de promover uma cultura de segurança junto das crianças e jovens, prevenindo comportamentos de risco e alertando para a promoção de atitudes e comportamentos adequados para a prevenção de acidentes e catástrofes.

Este projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do qual o SRPC, IP-RAM é um parceiro privilegiado, visa desenvolver uma cultura de segurança na escola e na sociedade, partindo da dinâmica interna do próprio estabelecimento de ensino, onde o Delegado de Segurança da escola é o principal dinamizador, em estreita articulação com o professor que se encontra destacado no SRPC, IP-RAM.

Neste âmbito, o SRPC, IP-RAM dinamizou, no ano letivo 2023/2024, 213 ações de sensibilização, que abrangeram 4745 participantes, entre alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação.

Também no âmbito deste projeto, têm sido realizados nas escolas diversos simulacros, obrigatórios por lei, e exercícios internos de evacuação e abrigo, que ajudam na aquisição de hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como permitem a deteção de eventuais falhas nos Planos de Emergência atualmente existentes.

Neste ano letivo, o SRPC, IP-RAM fez-se representar em 87 simulacros/exercícios internos, que decorreram nas escolas da região.