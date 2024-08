Sessenta pessoas, algumas com problemas de mobilidade, foram retiradas esta tarde das respetivas casas, na Encumeada, onde há uma frente ativa do incêndio que esta tarde não deu tréguas, nos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos.

Em conferência de imprensa, realizada há instantes, no Serviço Regional de Proteção Civil, Pedro Ramos disse que o túnel da Encumeada também foi encerrado devido à perigosidade da situação.

O secretário regional com a tutela da Proteção Civil avançou que o contingente especial do continente, formado por bombeiros, entre outros operacionais e elementos do INEM, deverá chegar à Região por volta da meia-noite.