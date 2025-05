Tal como avançou o JM em primeira mão, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) vai implementar a triagem de Manchester no serviço de emergência pré-hospitalar. Portanto, todas as chamadas através do 112 vão ser triadas e despachadas pelo Comando regional de Operações de Socorro conforme a sua prioridade.

Sendo assim, desde a passada quarta-feira, 31 enfermeiros do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), do Serviço Regional de Proteção Civil, estão a ser qualificados no âmbito da implementação do sistema de triagem e aconselhamento telefónico de Manchester, na RAM.

Conforme uma publicação do SRPC esta manhã, esta formação decorre em parceria com o Grupo Português de Triagem de Prioridades e tem como objetivo reforçar a eficácia da triagem inicial do doente, num sistema multidisciplinar que visa assegurar a melhor resposta possível em contexto de emergência médica.

Com a adoção do modelo de triagem de Manchester — reconhecido internacionalmente — “pretende-se uniformizar procedimentos, apoiar a tomada de decisão, otimizar recursos disponíveis, garantir a qualidade e adequação dos cuidados prestados, bem como promover uma maior responsabilização dos profissionais envolvidos”, adianta a nota do SRPC.

A formação é ministrada por instrutores internacionais oriundos do Reino Unido e da Noruega, com o apoio de uma equipa de especialistas do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que tem acompanhado este processo desde fevereiro. A cooperação entre regiões autónomas tem permitido a partilha de conhecimento, boas práticas e experiências já consolidadas nos Açores.