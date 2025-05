Inserido na programação do Babujinha Market, o Fórum Madeira recebe, no próximo dia 18 de maio, às 18h00, na Praça Central, uma iniciativa de sensibilização dedicada ao Suporte Básico de Vida, promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. A iniciativa, gratuita e aberta à população, insere-se no compromisso do Fórum Madeira com a sensibilização e capacitação da comunidade, reforçando a vertente social que está na sua génese.

Conduzida por elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, esta ação de sensibilização tem como objetivo ensinar gestos simples que podem salvar vidas, preparando os participantes para atuar eficazmente em caso de uma paragem cardiorrespiratória.

Paralelamente, os visitantes poderão visitar o quiosque da Proteção Civil instalado no espaço do mercado, onde será possível conhecer melhor a campanha “Estás pronto para a missão?”, que visa o recrutamento de novos Bombeiros Voluntários na Região Autónoma da Madeira. Esta campanha destina-se a pessoas entre os 18 e os 45 anos que desejem contribuir ativamente para a segurança da comunidade, com acesso a formação certificada, desenvolvimento pessoal e um conjunto de benefícios.