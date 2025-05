Proteção Civil elogia profissionais no Dia Internacional do Enfermeiro

Comemora-se esta segunda-feira o Dia Internacional do Enfermeiro, e o Serviço Regional de Proteção Civil assinalou a data com uma homenagem à sua vasta equipa de enfermeiros, que diariamente estão na linha da frente do socorro na Região.

Ao todo, são 35 os enfermeiros especialistas que integram o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), distribuídos entre a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e a equipa de Triagem e Aconselhamento Telefónico do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Estes profissionais fazem parte do Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), sendo elementos-chave na resposta a situações de emergência médica na Região Autónoma da Madeira. Para além da sua actuação no terreno, os enfermeiros da Proteção Civil têm também um papel fundamental na formação contínua dos voluntários e profissionais do serviço pré-hospitalar, contribuindo para a melhoria constante da qualidade do socorro prestado.