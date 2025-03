Proteção Civil da Madeira recebe visita de equipas de incêndios florestais das Canárias

A Proteção Civil da Madeira recebeu, no passado dia 28 de fevereiro de 2025, um contingente de 11 elementos da Equipa de Intervenção e Reforço em Incêndios Florestais (EIRIF) do Governo das Canárias.

Esta visita teve como principal objetivo a troca de experiências e conhecimentos técnico-operacionais com os Sapadores Florestais da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa contou também com a presença de representantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IP-RAM) e proporcionou uma partilha de informações sobre diversas temáticas, incluindo o funcionamento regional do serviço de Proteção Civil, as áreas de formação, o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) e as diferenças nos modelos de comando operacional entre Madeira e Canárias.

A visita permitiu ainda uma abordagem sobre o funcionamento da Brigada Helitransportada.

Este intercâmbio técnico-operacional reforça a importância da cooperação internacional e da partilha de boas práticas no combate a incêndios florestais.

O encontro sublinha o papel do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, como uma referência na gestão de emergências e proteção ambiental, promovendo a segurança e a eficiência no combate aos incêndios que afetam a região.