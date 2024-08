Em comunicado endereçado à imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, confirma o avanço do incêndio que começou na Serra de Água na manhã de ontem, para as zonas do Espigão e Trompica, na Ribeira Brava.

Também confirma o número de operacionais no terreno, conforme o JM noticiou, aqui. São 10 elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e outros 5 dos BVM, reforços solicitados ao Funchal. O meio aéreo também está empenhado.

“Estão empenhados 15 operacionais de dois Corpos de Bombeiros, da Ribeira Brava e Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mais 10 elementos da equipa helitranportada.

No local estão 3 veículos de combate a incêndios e 1 veículo de Comando Tático dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, um Veículo Florestal de Combate a Incêndios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e o meio aéreo.

Neste momento, mantém-se o incêndio ativo com uma única frente ativa, não tendo sido reportado, até ao momento, perigo para as habitações, mantendo-se, no entanto, uma equipa de bombeiros em prevenção na zona habitacional mais próxima.

Recordamos que a Madeira sem fogos depende de todos! O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira agradece o trabalho das equipas que estão no teatro de operações e apela à responsabilidade de todos na prevenção dos incêndios. Recordamos algumas recomendações à população em geral: Não deite fósforos acesos ou cigarros para o chão; Não acenda fogueiras nem faça queimadas; Não lance foguetes; Limpe o mato em redor da sua habitação”, refere o documento às redações, estabelecendo o ponto de situação.