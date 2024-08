Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram chamados a intervir no incêndio que deflagra, desde a manhã de ontem, na Serra de Água, Ribeira Brava. Segundo foi possível apurar, uma das zonas mais críticas é na área da Encumeada.

Da corporação do Funchal foram enviados 5 elementos e um veículo pesado para auxiliar no combate às chamas. Os elementos saíram do quartel, rumo à Ribeira Brava, pelas 08h05 desta quinta-feira, 15 de agosto.

Isto, já numa altura em que, conforme apurou o JM, dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, permaneciam 3 viaturas e um total de 10 elementos. Com estes reforços, no terreno estão, por agora, 15 elementos.