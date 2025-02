O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) informa que está a acompanhar e fiscalizar a execução da comparticipação financeira permanente atribuída pelo Governo Regional às Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira (AHB da RAM).

Numa nota enviada à redação, é referido que uma equipa multidisciplinar - composta pelo inspetor regional de Bombeiros, Uriel Abreu; a chefe de Divisão de Gestão Financeira, Magna Franco, apoiados por um jurista da Divisão de Apoio Jurídico e de Contratação, Francisco Cavaleiro - está a percorrer os quartéis de bombeiros da Região com o objetivo de garantir o necessário apoio administrativo e técnico.

Desta forma, é referido que “nesta 1.ª Jornada de Trabalho do Modelo de Financiamento foi revista a execução do financiamento concedido no ano transato e preparada a implementação do modelo no ano 2025, realizando-se em duas dinâmicas de trabalho: Apoio às direções, técnicos e funcionários dos serviços administrativo-financeiros, bem como aos elementos de comando dos respetivos corpos de bombeiros. Com o objetivo de explorar os procedimentos relacionados com a gestão administrativa, contratação pública e gestão de recursos humanos. Sessões de esclarecimento dirigidas aos bombeiros profissionais, para abordar a implementação do dispositivo e as regras definidas na recente Portaria para as Condições de Trabalho aplicável ao setor”.

A nota realça ainda que com esta iniciativa, “a Proteção Civil reforça o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos atribuídos às AHB da Região Autónoma da Madeira, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”.