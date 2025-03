Através de um aviso emitido neste sábado, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) alertou a população para o agravamento das condições meteorológicas na Região, devido à presença da depressão Laurence. Para o dia 17 de março, são esperados ventos fortes, precipitação intensa e agitação marítima, o que poderá afetar diversos pontos do arquipélago.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será moderado a forte, com rajadas que poderão atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e costeiras. A precipitação, que se intensifica a partir da tarde, será acompanhada de aguaceiros frequentes, especialmente nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira. Além disso, a agitação marítima será forte, com ondas de até 7 metros, particularmente na costa norte e em Porto Santo.

Dado o cenário, o SRPC fez um alerta para os possíveis efeitos que podem resultar desta situação adversa. Entre os riscos identificados estão a queda de árvores e ramos, danos nas infraestruturas relacionadas às redes de comunicação e energia, e o risco de objetos serem arrastados para as vias rodoviárias, podendo causar acidentes com veículos ou transeuntes. Além disso, há possibilidade de galgamentos junto à costa, piso rodoviário escorregadio e inundações em áreas urbanas, principalmente nas zonas mais vulneráveis.

Para minimizar os riscos e proteger a população, o SRPC recomenda a adoção de várias medidas preventivas. Entre as principais orientações estão a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, a retirada de objetos soltos que possam ser arrastados e a fixação de estruturas como andaimes e placards, evitando assim a sua deslocação. A circulação nas zonas arborizadas e junto à orla costeira deve ser evitada, principalmente em áreas vulneráveis a quedas de árvores e galgamentos costeiros.

O SRPC apela também à prudência ao circular nas zonas montanhosas e nas áreas mais expostas ao vento forte. Recomenda-se a não permanência em locais com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, e a adaptação dos comportamentos e atividades à situação meteorológica prevista. Viagens desnecessárias devem ser evitadas, e a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas e as orientações das autoridades de segurança.

Em caso de emergência, a Proteção Civil recorda que todos podem contar com a aplicação “Prociv Madeira”, disponível para Android e iOS, para receber informações e alertas em tempo real.