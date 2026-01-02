Proteção Civil: 66 ocorrências e estrada nas Fajãs condicionada

A passagem da depressão Francis pela Madeira originou, até às 16 horas desta sexta-feira, 2 de janeiro, um total de 66 ocorrências relacionadas com condições meteorológicas adversas, segundo o ponto de situação divulgado há pouco pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

Entre as situações registadas destacam-se 23 quedas de árvores, 12 movimentos de massas, 8 ocorrências relacionadas com sinalização de perigo, 7 quedas de elementos estruturais, 4 desabamentos, 3 remoções de elementos em risco de queda, 2 inundações e 5 quedas de redes elétricas.

Para dar resposta às ocorrências, foram mobilizados 143 operacionais, apoiados por 67 meios técnicos, envolvendo várias entidades, entre as quais a Autoridade Marítima, APRAM, Corpos de Bombeiros, Direção Regional de Estradas, Empresa de Eletricidade da Madeira, IFCN, juntas de freguesia, serviços municipais de proteção civil, SANAS e PSP.

Os concelhos mais afetados foram Funchal (17 ocorrências), Machico (16) e Santa Cruz (12), seguindo-se Ribeira Brava (6), Câmara de Lobos (4), Ponta do Sol (3), São Vicente (3), Calheta (2), Santana (2) e Porto Moniz (1).

A Proteção Civil informa ainda que a Estrada Câmara de Lobos–Curral das Freiras se encontra condicionada, devido a um movimento de massas, estando apenas autorizada a circulação de veículos de emergência até à conclusão dos trabalhos de desobstrução. A situação está a ser acompanhada pela Direção Regional de Estradas e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos.

De acordo com o SRPC, todas as ocorrências foram prontamente resolvidas ao nível municipal, não havendo registo de danos pessoais a terceiros.