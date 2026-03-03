Vento, céu nublado, aguaceiros, neve e talvez granizo

Para esta terça-feira, 3 de março, recorde-se que há vários avisos meterológicos para o arquipélago da Madeira. São esperados períodos de céu muito nublado, aguaceiros, que ocasionalmente podem ser de granizo, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, e que serão de neve nos pontos mais altos, conforme dão conta as previsões do IPMA.

Espera-se que os termómetros rondem entre os 11ºC e os 16ºC na ilha da Madeira e os 10ºC e os 16ºC no Porto Santo.

Para a costa norte da Madeira há aviso laranja para a agitação marítima até às 6 da manhã de amanhã e aviso amarelo para vento forte até às 9h00, que passará a laranja até às 21h00.

Já para a costa sul há aviso amarelo para agitação marítimo até às 9h00 de amanhã, e aviso amarelo para vento até às 9h00 de hoje, que passará a laranja até às 21h00.

Ainda sobre a vertente sul, é esperado céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, bem como aguaceiros, que ocasionalmente podem ser de granizo, tornando-sepouco frequentes a partir do final da manhã.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de norte.Quanto às regiões montanhosas, também há aviso laranja de vento entre as 9h00 e as 21h00, para além do aviso amarelo de neve entre as 6h00 e as 18h00.

No que concerne ao Porto Santo, há aviso laranja de agitação marítima até às 6h00 de amanhã e aviso laranja de vento entre as 9h00 e as 21h00 de hoje.

Sobre o vento, esse será forte a muito forte (40 a 65 km/h) de norte, com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, onde será esperada uma descida da temperatura máxima.

No que diz respeito ao estado do mar, para a costa norte da Madeira estão previstas ondas de noroeste com 5 a 6 metros, ao passo que para a costa sul esperam-se ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 3 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

Por fim, dizer que a temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.