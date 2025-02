Numa publicação feita nas redes sociais, Bettencourt salientou que “há limites que devem ser respeitados, independentemente do partido em questão” e que a população de Câmara de Lobos sente-se “revoltada e ofendida” com a instalação do cartaz. Para o autarca, esta ação demonstra uma “falta de sensibilidade” para com a identidade e o orgulho da comunidade local.

A colocação de propaganda eleitoral de grandes dimensões do partido Chega à entrada da cidade de Câmara de Lobos está a ser alvo de críticas da parte do presidente da Junta de Freguesia, Celso Bettencourt, que criticou publicamente a situação, considerando que se trata de um exemplo de que “para alguns, vale tudo em política”.

É mais um caso de indignação a envolver propaganda do Chega na Região. Ontem, o JM noticiou a colocação de um grande cartaz do partido num jardim municipal junto à Casa da Música, em Machico, sem autorização. O cartaz terá sido instalado com a remoção de relva para fixação dos postes de suporte, o que gerou forte contestação por parte da população e de fontes ligadas à autarquia.

Perante as críticas, recorde-se, o mandatário político do Chega-M defendeu que não há qualquer obrigatoriedade legal de pedir autorização para a colocação do cartaz, questionando se as reações negativas se devem apenas ao facto de se tratar do seu partido. O caso foi reportado à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Celso Bettencourt sublinhou ainda que os cidadãos de Câmara de Lobos terão a oportunidade de expressar a sua opinião nas urnas no próximo dia 23 de março, defendendo que a política deve ser conduzida com “ética, respeito e responsabilidade”.