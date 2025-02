Um grande cartaz do Chega ‘plantado’ num jardim municipal, junto à Casa da Música, está a gerar forte contestação na localidade. Ao ponto de já nos terem chegado denúncias.

O Chega, que quer ‘acabar de vez com a corrupção’, colocou o cartaz no jardim e terá arrancado relva para ‘enterrar’ os três postes que sustentam a informação, a qual, aliás, já foi colocada um pouco por toda a Região. Fonte ligada à Câmara de Machico já mostrou a sua indignação, assim como pessoas que residem no concelho e que já tiveram oportunidade de por ali passar. Nas redes sociais, também já circula a mesma fotografia, com comentários menos abonatórios.