Projetos Erasmus+ em destaque na Escola B1/PE do Monte

    Projetos Erasmus+ em destaque na Escola B1/PE do Monte
    A iniciativa, organizada pelo professor António Pimenta, coordenador dos Projetos Erasmus da escola. JOANA SOUSA / JOANA SOUSA
Região
14 Outubro 2025
16:21
No âmbito das comemorações dos Erasmus Days, que decorrem de 13 a 16 de outubro de 2025 a nível europeu, a Escola B1/PE do Monte (Livramento) promove esta terça-feira, entre as 17h30 e as 18h30, um evento aberto ao público, dedicado à valorização da cooperação europeia e à partilha de boas práticas no domínio da educação e da cidadania ativa.

A iniciativa, organizada pelo professor António Pimenta, coordenador dos Projetos Erasmus da escola, conta com a presença de Marina Alves, coordenadora regional Erasmus, como convidada especial.

Durante o encontro, será apresentado o projeto ‘Proeza Associação Melhora a Saúde Mental’, pela coordenadora Erasmus Raquel Lombardi, que dará a conhecer este relevante projeto de educação de adultos, centrado na promoção da saúde mental, do bem-estar psicológico, da inclusão social e do desenvolvimento pessoal e comunitário.

Serão igualmente divulgados outros projetos de destaque, entre os quais o ‘Wonder Learning for Digital Natives’, coordenado pela Escola B1/PE do Monte em parceria com sete instituições europeias, incluindo a ACSS Raquel Lombardi.

Este projeto inovador promove uma pedagogia inclusiva, ecológica e sustentável, que alia o ensino através da “contemplação” às competências dos alunos nativos digitais, incentivando práticas educativas adaptadas aos desafios contemporâneos.

O evento pretende evidenciar o impacto positivo que os programas Erasmus+ têm tido nas escolas, nas comunidades e nos indivíduos, constituindo uma mais-valia para o enriquecimento humano, cultural e profissional de todos os participantes.

Com esta celebração, a Escola B1/PE do Monte reafirma o seu “compromisso com uma educação europeia aberta, solidária e inovadora, promovendo a partilha de experiências e a construção de uma cidadania ativa e responsável”.

