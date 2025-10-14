Projetos Erasmus+ em destaque na Escola B1/PE do Monte

No âmbito das comemorações dos Erasmus Days, que decorrem de 13 a 16 de outubro de 2025 a nível europeu, a Escola B1/PE do Monte (Livramento) promove esta terça-feira, entre as 17h30 e as 18h30, um evento aberto ao público, dedicado à valorização da cooperação europeia e à partilha de boas práticas no domínio da educação e da cidadania ativa.

A iniciativa, organizada pelo professor António Pimenta, coordenador dos Projetos Erasmus da escola, conta com a presença de Marina Alves, coordenadora regional Erasmus, como convidada especial.

Durante o encontro, será apresentado o projeto ‘Proeza Associação Melhora a Saúde Mental’, pela coordenadora Erasmus Raquel Lombardi, que dará a conhecer este relevante projeto de educação de adultos, centrado na promoção da saúde mental, do bem-estar psicológico, da inclusão social e do desenvolvimento pessoal e comunitário.

Serão igualmente divulgados outros projetos de destaque, entre os quais o ‘Wonder Learning for Digital Natives’, coordenado pela Escola B1/PE do Monte em parceria com sete instituições europeias, incluindo a ACSS Raquel Lombardi.