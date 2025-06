A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, reúne-se amanhã, pelas 14h30, com representantes de diversas entidades para analisar o ‘Projeto Piloto Casa Barnahus/Madeira’.

Nesta reunião, a decorrer no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, estarão presentes o juiz presidente da Comarca da Madeira, a coordenadora do Ministério Público junto da Comarca da Madeira, o diretor regional da Polícia Judiciária, a inspetora chefe, o coordenador do Gabinete Médico-Legal Forense do Funchal, a presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, a diretora do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude, a presidente e a vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Criança e Jovens, Ana Valente e Maria João Fernandes, o comandante regional, superintendente da PSP, o presidente da Ordem dos Advogados, Odete Soares, professora da NOVA School of Law – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e Dora Pereira da Universidade da Madeira.