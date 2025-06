Projeto ‘Passo a Passo’ apoia 93 crianças de Câmara de Lobos

O projeto municipal ‘Passo a Passo’ apoia 93 crianças do concelho de Câmara de Lobos. Em funcionamento desde 2019, tem como principal objetivo de disponibilizar à população infantojuvenil apoio nas áreas técnicas da Terapia da Fala e Psicologia.

Sónia Pereira, presidente da autarquia, que, como vereadora teve o pelouro da Educação, fez hoje uma visita onde contactou de perto com crianças e técnicas que levam por diante este projeto

O ‘Passo a Passo’ abrange crianças e jovens residentes e em frequência no 1.º Ciclo de Escolaridade e em Unidades de Ensino Especializado no concelho.

Sónia Pereira destaca o caráter pioneiro do projeto na Região Autónoma da Madeira ao nível da metodologia de intervenção de âmbito educacional e social.

“O Passo a Passo é uma importante resposta educativa e social no paradigma da intervenção terapêutica em contexto municipal, com a disponibilização de serviços sem custos, descentralizados e de proximidade à população”, declara a autarca citada num comunicado alusivo ao projeto e à visita que realizou.

Recorda a fonte, que para a implementação desta medida foram feitas parcerias com as entidades locais, permitindo à equipa do Passo a Passo deslocar-se às cinco freguesias do concelho, designadamente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, na Casa do Povo da Quinta Grande e na Casa do Povo do Jardim da Serra, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e na Biblioteca de Câmara de Lobos - Pólo do Curral das Freiras, otimizando o tempo de acompanhamento às crianças e das respetivas famílias.

Foram, também, formalizados protocolos com a Secretaria Regional de Inclusão e de Assuntos Sociais, a Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional da Educação, em 2019.

O Passo a Passo baseia a sua atuação em dois tipos de abordagens: Intervenção Direta – avaliação, diagnóstico e acompanhamento direto com as crianças e as suas famílias; e Intervenção Indireta – organização e execução de ações de sensibilização para a comunidade.

Atualmente, beneficiam de avaliação/intervenção direta, no Passo a Passo, 93 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos, que frequentam os seguintes estabelecimentos de ensino: EB1/PE do Ribeiro de Alforra; EB1/PE do Covão e Vargem; EB1/PE do Jardim da Serra; EB1/PE da Quinta Grande; EB1/PE do Rancho e Caldeira; EB1/PE de Câmara de Lobos; EB1/PE da Fonte da Rocha; EB1/PE da Lourencinha; EB1/PE da Marinheira; EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos; EB 2,3 do Estreito de Câmara de Lobos; EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas e EB2,3 da Torre.

No âmbito da intervenção indireta e com o intuito de melhorar as relações familiares e sociais, através do estímulo de competências sociais e educacionais, foram desenvolvidos Treinos de Competências Parentais às famílias das crianças que beneficiam do Projeto.