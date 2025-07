O Grupo de Investigação em Enfermagem, integrado na Direção de Enfermagem do SESARAM, está a desenvolver um projeto coordenado pelo enfermeiro especialista em saúde mental do SESARAM e investigador principal, Paulo Gonçalves, para conhecer o nível de literacia em saúde mental da população adulta, com idades compreendidas entre os 19 e os 64 anos, da Região Autónoma da Madeira, com vista a futuras intervenções junto dos utentes, famílias e comunidade.

De acordo com a nota enviada pelo SESARAM, para esta iniciativa, foi estabelecida uma parceria com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), liderada pelo diretor regional, Paulo Baptista Vieira, que vai conduzir o inquérito telefónico a partir de 21 de julho de 2025. Serão contactadas 1.179 famílias distribuídas pelos 11 municípios da região, selecionadas através de uma metodologia rigorosa de amostragem que garante a representatividade dos resultados.

A recolha, tratamento e análise dos dados ficará a cargo da DREM, que assegura a confidencialidade e a obrigatoriedade das respostas, conforme as suas habituais práticas estatísticas. Os dados finais serão disponibilizados ao grupo do projeto de forma agregada para garantir a privacidade dos inquiridos.

O inquérito pretende avaliar a capacidade dos indivíduos de reconhecer sintomas e características de diversas perturbações mentais, o conhecimento sobre as opções de ajuda profissional disponíveis, a procura ativa de informação sobre saúde mental e a presença de crenças estigmatizantes e estereótipos sociais.

Esta iniciativa é resultado da reativação e dinamização do Grupo de Investigação em Enfermagem do SESARAM, levada a cabo em 2023 por parte da Direção de Enfermagem do SESARAM. Neste momento, o referido Grupo conta com a participação ativa de 102 enfermeiros, envolvidos em 34 Projetos de Investigação em Enfermagem.

O SESARAM e a DREM reforçam o apelo à população selecionada para que responda de forma fidedigna e contribua para esta importante iniciativa de saúde pública.