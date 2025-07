A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu hoje, no Porto Santo, à sessão de boas-vindas aos jovens que vão participar nos programas ‘Jovens em Formação’, ‘Monitor Júnior’ e ‘Colombo’, este último dinamizado exclusivamente na ‘Ilha Dourada’.

Na cerimónia, que decorreu no Gabinete de Administração Pública do Porto Santo, participaram 95 jovens que integram os programas de ocupação de tempos livres.

Paula Margarido, que na deslocação ao Porto Santo se fez acompanhar pelo diretor regional de Juventude, André Alves, e pelo adjunto do Governo Regional no Porto Santo, Roberto Silva, destacou o empenho do Executivo madeirense em investir na juventude, por intermédio de programas robustos e visionários.

”Reconhecemos a indispensável importância dos programas juvenis. Estas iniciativas representam os pilares sobre os quais se fomenta a cidadania ativa dos nossos jovens e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a descoberta de vocações. Estas são iniciativas realmente catalisadoras da inovação e do empreendedorismo juvenil”, sublinhou a governante.

Ao longo do dia, Paula Margarido reuniu com diversas entidades, tendo visitado alguns serviços locais, nomeadamente a Loja e o Centro de Juventude do Porto Santo, adita a nota de imprensa enviada às redações dando conta da deslocação da governante à ilha dourada.