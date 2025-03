O Programa ‘+Sorriso’, uma iniciativa do Governo Regional da Madeira, implementada através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), já comparticipou 6.727 produtos e/ou tratamentos/atos de cuidados ortodônticos a crianças e jovens da Região, os quais incluem a colocação de aparelhos e as consultas de avaliação e de controlo, num valor de investimento que ultrapassa os 383.398 mil euros.

Numa visita a um dos 25 prestadores aderentes, a presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, sublinhou a importância destes contactos, no sentido de acompanhar a implementação do programa e de garantir que os benefícios do mesmo cheguem a quem mais precisa.

O Programa ‘+Sorriso’ tem por principal objetivo garantir que as crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos (inclusive), residentes e inscritas num Centro de Saúde da RAM, tenham o acesso facilitado à colocação de aparelhos fixos e/ou removíveis e de contenção, assim como às consultas de avaliação e de controlo, através de comparticipação imediata no ato da consulta. Este benefício representa um alívio financeiro para as famílias madeirenses e porto-santenses, pois cobre uma parte significativa dos cuidados do tratamento ortodôntico, tornando os cuidados de saúde oral de qualidade mais acessíveis à generalidade das crianças e jovens da Região.

A maior fatia dos serviços prestados compreende o controlo de aparelhos fixos (57%), seguido da colocação do aparelho fixo (20%) e da consulta odonto estomatológica (8%). A restante percentagem incide sobre exames complementares e a colocação de aparelhos de contenção (fixos e removíveis).

Para beneficiar do Programa ‘+Sorriso’, é necessário que a criança ou jovem realize uma consulta de avaliação com um médico dentista ou estabelecimento prestador de cuidados dentários aderente ao Programa, que irá determinar as necessidades de tratamento.

Caso seja identificada a necessidade de tratamento ortodôntico, a inscrição poderá ser feita na plataforma online, disponível em maissorriso.iasaude.pt. Esta plataforma funciona como espaço intuitivo que oferece um conjunto de funcionalidades, quer ao nível do prestador, quer ao nível do utente.