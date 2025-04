O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar amanhã, pelas 16 horas, na cerimónia de apresentação, pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação do programa ‘PhD Empresas’, que decorrerá no hotel Barceló.

Trata-se de uma iniciativa que apoia a contratação de investigadores doutorados por empresas da Região, promovendo a integração de conhecimento avançado nas empresas ao longo de três anos.

Para além do cofinanciamento da contratação, o programa contempla mentoria e acompanhamento. Isto com o objetivo de maximizar a colaboração entre o investigador doutorado e a empresa, garantir uma integração eficaz e promover a geração de inovação.

Na ocasião será também realizada uma mesa-redonda dedicada ao tema ‘Ciência e Negócio: A Parceria que Gera Inovação”, com a participação de: Candy Flores (co-fundadora &

CEO, Madalia World), João Fragoeiro (assessor da administração, Empresa de Cervejas da Madeira), Mário Cunha (professor auxiliar da Universidade da Madeira) e Mónica Spínola (psicóloga clínica e doutoranda da Universidade de Coimbra).

A moderação será assegurada por Maria Pedro Silva, gestora de inovação da ARDITI.

A sessão será seguida da apresentação oficial do programa e encerrará com um momento de ‘networking’, para promover a interação entre empresas, investigadores e entidades do ecossistema regional.