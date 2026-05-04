“Programa Ingressa” reforçado com majoração para empregos tecnológicos

Governo Regional anuncia reforço do “Programa Ingressa”, com majoração de apoios para jovens em empresas tecnológicas, num contexto de crescimento do investimento privado e diversificação económica.

O Governo Regional prepara alterações ao regulamento do Projeto Ingressa, com destaque para a introdução de uma majoração dos apoios destinada a jovens que ingressem em empresas tecnológicas. A medida, considerada uma novidade, visa acompanhar a transformação estrutural da economia regional e incentivar a qualificação do emprego, anunciou hoje Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

A economia da região passou, na última década, por uma mudança significativa de paradigma. Se anteriormente a dinâmica económica dependia sobretudo do investimento público, atualmente “é o investimento privado que assume um papel central”, representando mais de “três vezes e meia o investimento público”. Esta evolução tem sido determinante para “o crescimento económico, criação de emprego e reforço dos efeitos multiplicadores na economia”, reforçou.

O Presidente do Governo falava na apresentação do Programa Ingressa 2026, o qual teceu elogios este projeto a cargo da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude , criado para apoiar a transição dos jovens para o mercado de trabalho, que será alargado e reforçado a partir deste ano. Este ano, programa apresenta-se mais inclusivo ao abranger jovens com formação de nível superior, desde curso técnico superior profissional (CTeSP) até doutoramento, passando, naturalmente pelas fases da licenciatura, mestrado e doutoramento.

Este ano, o GR disponibilizou mais de meio milhão de euros, que vão apoiar jovens no estágio para o mercado de trabalho.

No início do programa Ingressa já se candidataram 75 jovens com licenciaturas, 29 com mestrados e 4 dos Curos Superiores Profissionais (CTeSP), esta uma novidade este ano. A maioria das empresas que vão acolher os jovens trabalhadores são do setor privado, entras elas está a AFAVIAS e o Clube Desportivo Nacional.