“Programa Ingressa” reforçado com majoração para empregos tecnológicos

O Governo Regional prepara alterações ao regulamento do Projeto Ingressa, com destaque para a introdução de uma majoração dos apoios destinada a jovens que ingressem em empresas tecnológicas. A medida, considerada uma novidade, visa acompanhar a transformação estrutural da economia regional e incentivar a qualificação do emprego, anunciou hoje Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.
A economia da região passou, na última década, por uma mudança significativa de paradigma. Se anteriormente a dinâmica económica dependia sobretudo do investimento público, atualmente “é o investimento privado que assume um papel central”, representando mais de “três vezes e meia o investimento público”. Esta evolução tem sido determinante para “o crescimento económico, criação de emprego e reforço dos efeitos multiplicadores na economia”, reforçou.
O Presidente do Governo falava na apresentação do Programa Ingressa 2026, o qual teceu elogios este projeto a cargo da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude , criado para apoiar a transição dos jovens para o mercado de trabalho, que será alargado e reforçado a partir deste ano. Este ano, programa apresenta-se mais inclusivo ao abranger jovens com formação de nível superior, desde curso técnico superior profissional (CTeSP) até doutoramento, passando, naturalmente pelas fases da licenciatura, mestrado e doutoramento.
Este ano, o GR disponibilizou mais de meio milhão de euros, que vão apoiar jovens no estágio para o mercado de trabalho.No início do programa Ingressa já se candidataram 75 jovens com licenciaturas, 29 com mestrados e 4 dos Curos Superiores Profissionais (CTeSP), esta uma novidade este ano. A maioria das empresas que vão acolher os jovens trabalhadores são do setor privado, entras elas está a AFAVIAS e o Clube Desportivo Nacional.
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