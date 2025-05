Após uma primeira análise global, no período matinal, o plenário madeirense recebe ao longo da tarde desta terça-feira a análise setorial do Programa do XVI Governo Regional da Madeira, com a presença de dois secretários regionais. O primeiro é Jorge Carvalho, seguindo-se Eduardo Jesus.

O tutelar da Educação, Ciência e Tecnologia, com a vasta equipa de diretores regionais e responsáveis máximos de organismos sob a sua tutela na bancada de assessoria, teve direito inicialmente a uma intervenção em que, de alguma forma, esmiuçou o programa, naquilo que lhe diz respeito.

“Os compromissos assumidos têm sido concretizados”, começou por dizer, numa justificativa, no seu entender, do PSD ter voltado a ganhar as eleições.

Entre “as nossas orientações estratégias para os próximos quatro anos”, enumeradas por Jorge Carvalho, consta a “consolidação da oferta formativa orientada para o domínio de um perfil de competências que permita abranger literacias diversas”.