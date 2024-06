Programa de Governo: Governo Regional convoca partidos para reunião na segunda-feira

O Governo Regional irá iniciar negociações no início da próxima semana, nomeadamente na segunda-feira, convocando todos os partidos com assento parlamentar para uma reunião inicial.

“Com o objetivo de consensualizar propostas para o Programa de Governo, a apresentar brevemente à Assembleia Legislativa da Madeira, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, com a tutela dos assuntos parlamentares, convidou todos os partidos com assento parlamentar, para uma reunião na próxima segunda-feira, pelas 15h30m, no salão Nobre do Governo Regional”, pode ler-se em nota enviada à redação.