Terminada a apresentação de Duarte Freitas, no hemiciclo está já Nuno Maciel, no regresso a uma casa que também conhece, mas agora na qualidade de secretário regional de Agricultura e Pescas.

O novo governante disse “estar ciente das dificuldades” que enfrentam os setores que tutela, comprometendo-se com uma gestão rigorosa, incluindo dos “fundos comunitários”.

Lembrou que até final encerra-se o atual PRODERAM com “uma taxa de execução de 95%”, referenciando que “estamos já a operacionalizar o novo plano de apoio da política agrícola comum”.

No mesmo, estão inscritos “140 milhões de euros, de investimento público, que juntando ao investimento privado” levam o governante a projetar a aplicação de “cerca de 200 milhões de euros na agricultura nos próximos anos”. Isto num universo de 12.500 agricultores.

Nas políticas do mar, o quadro irá encerrar com uma taxa de execução de 99% da verba de 27 milhões de euros, estando já no terreno um novo quadro, na ordem dos 28 milhões de euros, aqui já com uma execução de 18%.

Nuno Maciel tocou em todos os outros pontos da sua governação, comprometendo-se com um aumento dos valores pagos às bordadeiras e também um novo selo de autenticidade do bordado Madeira.