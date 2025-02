O Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA), sediado no Jardim da Serra, deu conta, esta manhã, de que se encontram patentes numa feira, na Alemanha, produtos biológicos da Madeira.

A feira decorre em Nuremberga, desde o dia 11 até amanhã, e conta com a representação da Região através da banana, do mel de canada e da sidra.

Segundo Manuel Neto, dirigente do CDISA, “a banana biológica, o mel de cana biológico, a sidra Pomar Laurisidra, a SidraCoop Bio da Cooperativa Liberdade e a Sidra da Quinta do Bio-Hotel Quinta da Serra são os produtos da Madeira que estão presentes stand da Portugal Organic, instalado na Biofach 2025”.

Mais recorda que este certame é a maior feira de produtos biológicos da Europa e que “estes produtos de grande qualidade chegaram a esta feira, pela colaboração estabelecida entre o CDISA, a GESBA, a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, a CAL-Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade, o Bio-Hotel Quinta da Serra, a Laurisidra, a Portugal Organic e a Bio-Região de Idanha-a-Nova”.

”Além do marketing e da componente comercial, esta feira é também uma ocasião oportuna para a apresentação de abordagens temáticas, bem como para trocas de conhecimentos de natureza técnica e científica, no âmbito do cada vez mais dinâmico sector agroalimentar”, remata Manuel Neto.