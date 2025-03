O presidente interino da Câmara Municipal da Ribeira Brava destacou hoje a “parceria e proximidade” que o executivo tem mantido com as quatro juntas de freguesia do concelho, em particular com a Junta de Freguesia da Ribeira Brava, que hoje assinala o seu 563.º aniversário.

Jorge Santos identificou a evolução das transferências financeiras e enumerou as obras executadas e projetadas para o território.

Em matéria de ajudas financeiras, a junta recebe este ano 115 mil euros, mais 20 mil em apoios pontuais.

Quanto às obras, o autarca descreveu o rol de investimentos. “Só no último ano, realizámos a repavimentação de arruamentos municipais, melhorámos a manutenção de caminhos agrícolas, construímos um parque infantil para que as crianças possam brincar com segurança, requalificámos toda a zona histórica desde a marginal até o campo de futebol, investimento esse que rondou os cinco milhões de euros, concretizámos ainda a repavimentação da estrada do Barreiro, construímos recentemente o elevador no Mercado Municipal para facilitar o acesso aos serviços que estão no primeiro andar”.

Para o presidente interino, “a Ribeira Brava tem potencial para crescer ainda mais” e, para futuro, o município pretende avançar para “a intervenção na Rua dos Dragoeiros, um investimento superior a um milhão de euros e que criará mais estacionamentos, passeios e melhores condições de circulação, não só de automóvel como de dono. Pretendemos também, a médio prazo, avançar para a requalificação da outra rua, a Rua 6 de Maio, integrando assim uma regeneração completa da velha, desde a Foz até a Ponte Vermelha.

Outro “investimento importante” será o parque de estacionamento junto ao pavilhão, que contará com mais 50 lugares disponíveis, e ainda será mantido o espaço desportivo na parte superior, dando maiores condições de conforto e segurança a todos os que ela utiliza.

“Estamos também empenhados na regeneração do centro de São Paulo, uma obra que revitalizará toda aquela zona que é emblemática da freguesia, tornando-a mais atrativa e funcional”, referiu.