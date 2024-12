O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu, hoje, a Associação Académica da Universidade da Madeira pelo lançamento do livro “A Nossa Assembleia”, que dá a conhecer o Parlamento madeirense através de uma linguagem acessível a todos.

A obra de Carlos Diogo Pereira, com ilustração de Sofia Reis, foi apresentada por José Manuel Rodrigues que teve na plateia cerca de 300 alunos do Colégio de Santa Teresinha, no Funchal.

“Esta é uma ideia muito boa da Imprensa Académica e da Associação Académica, em colaboração com a Assembleia Legislativa da Madeira, que pretende levar aos mais novos, através de texto e de ilustrações, o que é a Assembleia Legislativa da Madeira, o que representa para o povo madeirense, o que faz o Governo Regional...”, elencou o Presidente do Parlamento.

O livro explica, também, os poderes da Assembleia e as suas competências, “e em que medida isso mexe com a vida dos madeirenses e porto-santenses e quais os seus limites constitucionais”, explicou José Manuel Rodrigues.

A História serve de fio condutor à clarificação do funcionamento do principal órgão de Governo próprio da Madeira. Começa nos descobrimentos, revisitando as memórias do edifício sede, do Século XVI, onde está também a Capela de Santo António da Mouraria, do século XVIII, e termina com um “dicionário de palavras difíceis” onde é descodificada a linguagem parlamentar.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira fala de mais uma iniciativa que reflete “a abertura das “portas do Parlamento a toda a população”, encetada em 2019, e que “chegou, agora, aos mais novos, sobretudo dos estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos”.

Trata-se de uma obra acessível a todas as idades e que “explica de forma muito correta o funcionamento da Assembleia e o que é a nossa Autonomia”.

“É importante, que quando se comemora os 50 anos da Democracia e os 50 anos da Autonomia, se possa chegar a todos os madeirenses e porto-santenses, mesmo aqueles que ainda não votam”, salientou José Manuel Rodrigues.

O autor do livro é Carlos Diogo Pereira, professor de Biologia e Geologia formado pelas universidades da Madeira e de Évora, que tem desenvolvido obras infantojuvenis sobre a história e o património da Madeira.

Sofia Reis é a artista responsável pelas ilustrações. Licenciada em Artes Visuais pela Universidade da Madeira, esta profissional da ilustração, também, tem vários livros infantis e infantojuvenis.