Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, destacou, hoje, a capacidade que a Madeira teve de, através de apoios do Fundo Social Europeu, apoiar mais de 500 empresas.

Acompanhado de Vânia Jesus, do Instituto de Emprego, Miguel Albuquerque foi à praça CR7 para ouvir o testemunho de um empresário de animação turística. Nos 25 projetos ligados ao setor, criados desde 2025, foram apoiados mais de 200 mil euros.

Sobre as dificuldades no acesso a diversos pontos turísticos, como é o caso do Pico do Areeiro em que a ACIF voltou a falar hoje, ao DN, Albuquerque disse que estão a ser criadas medidas mas que o Governo não pode fazer mais porque está em gestão.