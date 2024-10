O presidente do partido ADN, Bruno Fialho, realizou ontem, dia 7 de outubro, uma visita à Região Autónoma da Madeira, a fim de debater com os coordenadores regionais a estratégia para as eleições autárquicas de 2025.

Após esse encontro, segundo nota de imprensa, o presidente do partido ADN integrou a comitiva do ADN Madeira, composta pelos coordenadores regionais Miguel Pita e João Abreu, e como independente, a Médica Veterinária, Carolina Martins, que reuniu com Marisa Gonçalves, técnica de Análises Clínicas e presidente da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira – TSDTRAM, com o objetivo de inteirar o ADN da situação em que estes profissionais se encontram, quer a nível nacional quer regional. “Estes profissionais de saúde são técnicos altamente especializados e imprescindíveis no Serviço Nacional de Saúde, mas continuam a ser menosprezados pelos sucessivos governo da República”, lamenta o partido.

“Alguns dos problemas identificados foram as baixas tabelas salariais, a avaliação, a transição da pretérita carreira TDT para a nova carreira TSDT e a progressão da carreira, que provou-se ser extremamente desigual e discriminatória, sendo que, existem demasiados casos, de técnicos em início de carreira que estão a auferir um vencimento superior àqueles que têm 15 anos ou mais de experiência na profissão, bem como a foi referida a falta de autonomia em alguns Serviços”, refere a mesma nota.

O ADN aponta ter verificado ainda que os governantes “ainda não estão sensíveis à necessidade de criar condições para proporcionar formações especializadas, que podem reduzir custos operacionais e as listas de espera dos utentes.”

A regulação profissional também foi um dos temas da reunião, pois já foi apresentada uma proposta para a criação de uma Ordem dos TDST, a qual foi reprovada pela Assembleia da República.

O partido ADN entende que a desconsideração que vários governos já demonstraram por esta classe, bem como por outras, traduz-se numa “falta de recursos-humanos, visto faltarem cerca de 15% de técnicos, o que é uma questão essencial que necessita de ser alterada.”

“Por último, preocupa-nos que esta profissão não seja considerada de risco e desgaste rápido, devido ao risco biológico, exposição à radiação e produtos químicos visto existir uma elevada taxa de problemas de saúde nestes profissionais de saúde, bem como uma vida familiar bastante disruptiva devido à exigência do trabalho por turnos a que algumas das profissões das áreas de Diagnóstico e Terapêutica estão sujeitas, bem como a sobrecarga de trabalho existente.”

O partido ADN considera vital para qualquer economia ou sociedade que os trabalhadores sejam mais valorizados e melhor remunerados, já que, para festas, banquetes ou outros gastos desnecessários ou supérfluos, feitos por quem nos governa, existe sempre orçamento disponível.