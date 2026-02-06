MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Presidente de São Vicente recebido na Quinta Vigia

    Presidente de São Vicente recebido na Quinta Vigia
    José Carlos Gonçalves realça “abertura, elevação e compromisso do Presidente do Governo”. DR
Região
Data de publicação
06 Fevereiro 2026
15:10

O presidente da Câmara Municipal esteve ontem reunido na Quinta Vigia com Miguel Albuquerque.

Numa publicação nas redes sociais da autarquia, José Carlos Gonçalves, eleito pelo Chega, diz que apresentou ao presidente do Governo Regional “alguns dossiers pendentes de interesse para a região” e para o concelho a que preside.

O autarca salienta a “abertura, elevação e compromisso do Presidente do Governo com o desenvolvimento e progresso, em prol da população de São Vicente”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas