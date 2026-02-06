Presidente de São Vicente recebido na Quinta Vigia

O presidente da Câmara Municipal esteve ontem reunido na Quinta Vigia com Miguel Albuquerque.

Numa publicação nas redes sociais da autarquia, José Carlos Gonçalves, eleito pelo Chega, diz que apresentou ao presidente do Governo Regional “alguns dossiers pendentes de interesse para a região” e para o concelho a que preside.

O autarca salienta a “abertura, elevação e compromisso do Presidente do Governo com o desenvolvimento e progresso, em prol da população de São Vicente”.