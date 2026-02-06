Presidente de São Vicente recebido na Quinta Vigia

O presidente da Câmara Municipal esteve ontem reunido na Quinta Vigia com Miguel Albuquerque.
Numa publicação nas redes sociais da autarquia, José Carlos Gonçalves, eleito pelo Chega, diz que apresentou ao presidente do Governo Regional “alguns dossiers pendentes de interesse para a região” e para o concelho a que preside.
O autarca salienta a “abertura, elevação e compromisso do Presidente do Governo com o desenvolvimento e progresso, em prol da população de São Vicente”.
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Na sessão de encerramento das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, realizadas em Cabo Verde, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma...
O Presidente dos Estados Unidos lançou quinta-feira um site para venda de medicamentos a preços, alegadamente, acessíveis aos norte-americanos.
A plataforma...
Um vídeo que mostrava o antigo presidente norte-americano Barack Obama e a mulher como macacos foi hoje removido, após uma dúzia de horas, da conta do...
O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera “grave, muito grave mesmo, a redução em quase 50% do número de camas inicialmente anunciadas (pelo...
A Assembleia Municipal de Santa Cruz, reunida hoje, aprovou, por unanimidade, a plurianualidade de duas propostas de abertura de procedimento para duas...
Uma viatura ligeira de passageiros sofreu, na tarde desta sexta-feira, um aparatoso acidente na Estrada Monumental, junto ao Hotel Vida Mar, no Funchal....
A Câmara Municipal do Funchal promoveu, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, entre os dias 2 e, hoje, 6 de fevereiro, a 9.ª edição da Semana...
Foram hoje anunciados os vencedores do Prémio Literário Infantojuvenil Maria Aurora, a iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal que visa...
A polícia britânica realizou hoje buscas em duas propriedades ligadas ao antigo embaixador do Reino Unido em Washington Peter Mandelson, no âmbito da investigação...
As investigações policiais e judiciais sobre as alegações de abusos sexuais de menores cometidos pelo milionário norte-americano Jeffrey Epstein decorreram...