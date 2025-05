Sara André, presidente da Casa do Povo da Fajã da Ovelha, usou da palavra no momento de debate e partilha de experiências e informações do evento da ADRAMA, para chamar a atenção para dois desafios que considera importantes na Madeira relativamente à agricultura e ao desenvolvimento rural, nomeadamente o impacto das alterações climáticas e a crescente pressão imobiliária sobre o território madeirense.

A responsável alertou para os riscos associados à procura crescente de habitação por parte de pessoas oriundas de outras culturas, o que, segundo referiu, ameaça a identidade da Madeira e coloca uma pressão significativa sobre o espaço rural. “Há uma grande pressão do ponto de vista imobiliário na construção de novas casas por pessoas que nos visitam”, apontou. Sara André defendeu a criação de projetos de integração que permitam sensibilizar e “educar” esses novos residentes para as vivências e valores próprios das zonas rurais da Madeira. Ao mesmo tempo, deixou críticas à descaracterização arquitetónica do meio rural.

“Estamos a esgotar os espaços para recuperação. O que nós precisamos neste momento é que as novas construções continuem a respeitar aquela que é a traça e a base arquitetónica tradicional madeirense. Neste momento, temos tanta gente a construir que vamos acabar por ter uma casinha tradicional no meio de caixotes”, lamentou.