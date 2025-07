O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, representou as freguesias do concelho do Funchal na sessão “Ação Autárquica na Prevenção da Doença e Promoção da Saúde e Bem-Estar dos Cidadãos”, promovida ontem pelo Município do Funchal.

Na sua intervenção, destacou a importância da saúde como um direito transversal, que “deve ser promovido a partir do território e através de políticas públicas locais nas áreas social, educativa, cultural, desportiva e ambiental”.

Pedro Araújo afirmou mesmo que “os autarcas locais são agentes de saúde comunitária que não usam bata nem estetoscópio”, realçando o papel estratégico que as Juntas podem ter no esforço coletivo pela saúde pública, em especial ao nível da prevenção.

Apresentou ainda alguns dados do diagnóstico social da sua freguesia, evidenciando “um acentuado envelhecimento da população e a elevada prevalência de dificuldades funcionais e de residências unipessoais”

O autarca sublinhou que este contexto exige “políticas de proximidade, apoio domiciliário e promoção da dignidade na velhice”, de forma “a combater o isolamento, incentivando o envelhecimento ativo e criando comunidades mais coesas e saudáveis”.

Ilustrou com vários projetos em curso na freguesia, como o Casa Amiga Sénior, o Banco de Ajudas Técnicas, a Universidade Sénior, o curso EFA, o Walking Football, bem como os programas culturais, ambientais e de apoio social.