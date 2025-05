No painel ‘Oportunidades do Desenvolvimento Rural’, no âmbito do evento ‘LEADER 30 Anos de Impacto’, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, foi também orador José Mota Alves, presidente da Direção da ATAHCA-Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave, refletindo mormente sobre a importância das associações e dos Grupos de Ação Local (GAL) nos territórios com características rurais.

Destacou as vantagens do LEADER para os territórios ruais e está convicto que “se fez muito” na Região neste âmbito, o que permitiu dar “mais vida” a muitas zonas. O responsável destacou ainda a importância de desburocratizar processos e considerou que se podia fazer mais com “maior poder de decisão local”.

“Se quisermos obter resultados com maior impacto local e real há necessidade de se confiar e depositar mais poder nas organizações da sociedade civil que tem demonstrado a sua capacidade de trabalho”, defendeu.

José Mota Alves considera ainda que a ADRAMA – Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, que promove hoje o evento, no âmbito das comemorações dos seus 30 anos de existência, afirmou-se nos últimos 30 anos pela dedicação ao mundo rural.

O responsável disse, no entanto, que há a necessidade de transformar as políticas “se quisermos que os territórios rurais tenham vida que outrora tiveram, adaptados aos novos tempos”, realçou, entendendo ser fulcral reduzir as assimetrias.