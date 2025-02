Sob o lema ‘O Mundo a uma só voz, a Ucrânia somos nós’, quase uma centena de ucranianos participaram hoje neste grito de revolta contra a guerra a partir da cidade do Funchal.

Neste evento, que contou com a presença do presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues apelou à resistência dos ucranianos, os que estão na Madeira, na Ucrânia e na frente de combate, em nome da democracia e da prosperidade.

“É uma enorme honra e um grande orgulho estar aqui presente convosco para vos manifestar, em nome do Parlamento da Madeira, que representa todo o povo da nossa região autónoma, o apoio à vossa causa”, afirmou José Manuel Rodrigues durante a iniciativa promovida pela ‘Associação Ucrânia com Amor’, que decorreu entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Sé do Funchal.

“Há 11 anos que defendem o vosso território. Há 3 anos que combatem a invasão russa. Esse combate não é apenas pela Ucrânia, é uma luta pela liberdade, pela democracia e pela prosperidade na Europa e no Mundo”, vincou em frente à Sé.

“É por isso que vos faço um apelo: não desistam! A vossa causa é também a nossa causa”, reforçou o presidente do Parlamento madeirense. “Por mais que a Rússia consiga novos aliados, improváveis, resistam em nome do vosso país. Por mais que vos queiram tirar territórios e riquezas, resistam em nome da democracia, em nome da liberdade e em nome do ideal europeu. Resistam contra a ditadura e a favor de todas as liberdades individuais e coletivas”, pediu José Manuel Rodrigues.

“Contem com a Madeira. Não têm de agradecer aos madeirenses. Os madeirenses e todos os portugueses é que têm de agradecer a vossa luta contra o autoritarismo”, concluiu.

Registe-se que na Madeira residem cerca de 1.250 ucranianos, a grande maioria veio fugida da guerra.