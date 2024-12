O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira incitou, esta tarde, o “Estado, os Governos Regional e da República, as Câmaras, as Associações de Desenvolvimento Local, as Associações Empresariais, as Instituições de Solidariedade social, as Escolas, as Paróquias e as Casas do Povo”, a trabalharem em conjunto “para retirar o máximo partido dos recursos do Norte da Madeira, que está a perder população a um ritmo preocupante, para que, assim, se consiga inverter o despovoamento e rejuvenescer a sua população”. O pedido foi dirigido a partir da freguesia da Ilha, no concelho de Santana, durante a cerimónia de encerramento da XXX Semana Cultural da Ilha.

José Manuel Rodrigues afirmou que “se é inquestionável que a Cultura pode ajudar a atrair e a fixar pessoas numa determinada localidade, é igualmente verdade que a economia e as suas condições são um fator decisivo para alcançar esse objetivo”. Nesse sentido defendeu “a necessidade de a Madeira ter um Programa de Coesão Social e Territorial, que tenha em consideração as realidades das diversas zonas geográficas das nossas ilhas, as particularidades e potencialidades de cada concelho e as singularidades e virtuosidades de cada freguesia”.

“Não podemos tratar de forma igual aquilo que é desigual; não podemos ter as mesmas políticas para concelhos com diferentes graus de desenvolvimento socioeconómico; não podemos ter as mesmas medidas para cidadãos e famílias com diferentes rendimentos”, justificou.

Para atingir tais objetivos o Presidente do Parlamento madeirense considera como “pertinente e necessário” que a Região e o Estado mantenham “serviços públicos de qualidade nestas zonas, impedindo que se encerrem serviços essenciais à vida diária das populações”, assim como “o Governo Regional deve continuar a prosseguir o trabalho para reduzir os custos de contexto, naturalmente superiores aos praticados no Sul; para incentivar investimentos privados no Norte e para apoiar mais as empresas que aqui laboram ou que aqui venham a instalar-se”.

Depois defendeu como fundamental um aumento dos apoios dos Fundos da União Europeia às empresas sediadas nos três concelhos do Norte e um reforço dos incentivos à criação de emprego.

“E, finalmente, sabendo que o IRC vai voltar a baixar, o que é muito positivo, devemos estudar outras medidas de isenção fiscal para as famílias e empresas do Norte”, recomendou José Manuel Rodrigues que insistiu nos pedidos dirigidos aos Municípios e ao Governo para que “lancem medidas ambiciosas de apoio ao retorno dos jovens emigrados às suas origens, concedendo-lhes condições para aqui construírem as suas residências, terem emprego e aqui fazerem a sua vida.

A terminar o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira felicitou a “Casa do Povo, na pessoa da sua Presidente Elsa Marques, pelo extraordinário trabalho que tem feito para potenciar a freguesia e valorizar as suas gentes, reforçando a sua identidade e a sua História e fazendo com que a Ilha seja uma referência na Cultura regional”.

José Manuel Rodrigues entende que “a Cultura a ferramenta mais eficaz para nos darmos a conhecer, para vincarmos a nossa identidade, para nos abrirmos aos outros e, com isso, ganharmos projeção e notoriedade”.

“As freguesias de Santana e o concelho têm sabido usar bem a Cultura, nas suas diversas vertentes e expressões, para combater o esquecimento, esbater o isolamento e atrair às suas terras novos públicos e mais visitantes.

Estão no caminho certo e estou convicto de que é por aqui que se vai conseguir alcançar os objetivos de inverter o processo de despovoamento de Santana e de atrair às suas terras novas famílias, dando um impulso ao seu desenvolvimento sustentável”, concluiu.