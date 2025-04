O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi internado na sexta-feira num hospital do norte do país depois de sofrer fortes dores abdominais, será transferido de helicóptero para Brasília, informou hoje a sua equipa médica.

Em conferência de imprensa, a equipa médica do hospital da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, disse que o antigo presidente será transferido de helicóptero para um centro médico em Brasília para estar “mais perto da família”.

Segundo os clínicos, o político passou “uma boa noite” e o seu estado de saúde é estável, tendo-lhe sido receitados antibióticos e o recurso a uma sonda nasogástrica para se alimentar.

Bolsonaro esteve no norte do país no âmbito de um périplo político, procurando apoio para um projeto de amnistia dos ultras condenados em tribunal por participarem na tentativa de golpe de estado ocorrida a 08 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas em Brasília.

Numa dessas atividades, o líder da extrema-direita brasileira disse estar a sofrer de dores agudas no estômago e foi internado na sexta-feira num hospital da cidade de Santa Cruz e depois transferido de helicóptero para um centro médico na cidade de Natal.

Após a sua admissão no centro médico, na sexta-feira, o líder da extrema-direita brasileira fez uma declaração nas suas redes sociais, dizendo que tinha uma “boa evolução clínica” e descartou momentaneamente a necessidade de ser submetido a uma cirurgia.

O líder da extrema-direita tem sofrido problemas digestivos recorrentes desde que em 06 de setembro de 2018, em plena campanha para as eleições presidenciais desse ano, foi esfaqueado na região abdominal por um doente mental na cidade de Juiz de Fora.

Desde essa data foi submetido a várias cirurgias e sofreu diversos problemas no estômago e no trato intestinal.