I Liga: Nacional vence no Bessa e fica mais perto da permanência

O Nacional deu hoje um passo firme rumo ao objetivo da permanência na I Liga de futebol ao vencer, por 1-0, no reduto do Boavista, em partida da 29.ª jornada que foi disputada no Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

A equipa comandada por Tiago Margarido foi para o intervalo a vencer, graças a um golo apontado por Joel Tagueu, aos 16 minutos.

No segundo tempo, a formação madeirense passou por alguns momentos complicados, mas o marcador não voltou a sofrer alterações, muito por culpa do guarda-redes Lucas França.

Os madeirenses isolaram-se, provisoriamente, no 11.º lugar, com 32 pontos, mais nove do que o AVS, 16.º colocado e em posição de play-off. Já o o Boavista, que na ronda anterior tinha batido fora o Rio Ave por 2-0, vai continuar em último, com 18.

Onze do Nacional: Lucas França, Garcia, Zé Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes, Djibril Soumaré, Luís Esteves, Daniel Penha, Fuki Yamada, Joel Tagueu, Paulinho Bóia.