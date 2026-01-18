Presidenciais: CNE recebe queixa contra Miguel Albuquerque

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), recebeu hoje uma queixa contra o presidente do Governo Regional, por referências ao candidato que apoia.
Andre Wemans, porta-voz da CNE, confirmou ao JM a receção da queixa, por via telefónica, ao final da manhã.
A declaração em causa, feita por Miguel Albuquerque, terá sido difundida por canais de televisão e de rádio.
Ao JM, o porta-voz disse, há instantes, que ainda iria analisar a situação.
Entretanto, num email enviado à imprensa, a CNE informou que deliberou “determinar aos canais de televisão e rádios que cessem de imediato a transmissão da referida reportagem”.
“Um cidadão apresentou queixa sobre a transmissão de uma entrevista ao Presidente do Governo Regional da Madeira em diversos canais de televisão e de rádio e, considerando que há referências ao candidato que apoia, a mesma é suscetível de influenciar o livre exercício do direito de escolha por parte dos eleitores pelo que a Comissão delibera determinar aos canais de televisão e rádios que cessem de imediato a transmissão da referida reportagem.” - lê-se no comunicado assinado por Ilda Rodrigues, coordenadora dos Serviços.
