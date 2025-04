Presença de Rangel é sinal de cooperação para resolver dossiers pendentes, diz Albuquerque

O Governo da República fez-se representar na tomada de posse do XVI Governo Regional através de Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

No discurso, Albuquerque agradeceu: “Entendo a sua estimada presença nesta cerimónia como um gesto de consideração e apreço do Governo Nacional para com o povo madeirense e às conquistas do regime autonómico e ainda como reafirmação da cooperação que estabelecemos entre os dois Governos na resolução dos dossiers pendentes entre a República e a Região”.

“Estou certo de que os compromissos assumidos pelos senhor Primeiro-Ministro para com a Região manter-se-ão inalterados a bem de um País mais coeso e mais solidário”, disse.