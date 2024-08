Prepare-se para uma sexta-feira quente

A temperatura máxima prevista para hoje, na ilha da Madeira, é de 28ºC e a mínima 23ºC. No Porto Santo, as previsões do IPMA apontam para máxima de 2ºC e mínima de 21ºC. A água do mar estará nos 24ºC.

A previsão geral aponta para períodos de céu muito nublado. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altase extremos leste e oeste da ilha da Madeira.