Praia da Calheta será a primeira a hastear a Bandeira Azul

O ‘primeiro hastear de Bandeira Azul’ vai ter lugar no Porto de Recreio da Calheta, a 31 de maio, seguindo-se a Praia da Fontinha, no Porto Santo, dia 1 de junho.

Recorde-se que este ano a Região terá 60 águas balneares, onde se destaca o regresso da Bandeira Azul à Praia da Calheta, no Porto Santo.

No início da semana, de acordo com comunicado da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, teve lugar a reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia MaRAm- Poluição Zero, coordenada pela Direção Regional de Ambiente e Ação Climática.

Este grupo integra a Capitania do Porto do Funchal, que esteve representada através do Capitão-tenente Paulo Silva Machado, a GNR, representada através do Capitão Hugo Faria, a Sub-Diretora Regional do Mar, Mafalda Freitas, ARM que esteve representada por Madalena Fugaréu, IFCN por Isabel Freitas, Direção Regional de Saúde por Marco Magalhães; Direção Regional de Pescas por Maria João Aveiro; Clube Naval do Seixal por Alexandre Jardim Andrade, Clube Naval do Funchal por António Cunha e Rafaela Ornelas da Levada Nova do Curral e Castelejo.

No fim da reunião, o diretor regional Ara Oliveira destacou a preocupação e o compromisso, manifestado por todos os intervenientes em contribuir para assegurar a qualidade das águas do mar.

Relativamente a algumas ameaças e fenómenos mais recentes, abordados na reunião, decorrentes de alterações climáticas, entre elas as microalgas e o sargaço, o responsável disse que “estão a ser tomadas as medidas necessárias à sua prevenção e minimização”, recordando a recente criação duma comissão criada especificamente para abordar essa temática.