O Partido Popular Monárquico (PPM) reuniu-se esta terça-feira, 19 de março, com a associação de estudantes da Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, para apresentar um conjunto de medidas direcionadas à juventude madeirense. A iniciativa inseriu-se na campanha eleitoral do partido e procurou debater soluções para a formação e valorização dos jovens na Região.

Entre as principais propostas, o PPM defende a criação de um prémio de mérito no valor de 750 euros para estudantes que ingressem no ensino superior. “É fundamental reconhecer o esforço dos nossos alunos e incentivar o prosseguimento dos estudos”, afirmou o partido.

Outra medida destacada foi a elaboração de um Plano Estratégico de Formação e Criação de Emprego em Áreas Emergentes, abrangendo setores como a transição digital, a economia circular e azul, a transição ecológica e a robótica. “O futuro da Madeira passa pela capacitação dos nossos jovens para as novas realidades do mercado de trabalho”, sublinhou.

O PPM propôs ainda a criação do Programa Autonomia de Recursos Humanos, com o objetivo de identificar as necessidades não supridas pela mão de obra local e criar bolsas de formação para preparar quadros qualificados. “Mais de 50% dos quadros da administração regional terão de ser substituídos nos próximos 10 anos, e queremos que sejam os nossos jovens a ocupar essas posições”, enfatizou a candidatura do PPM.

No âmbito da educação, o partido sugere a implementação progressiva de um sistema universal de ensino bilingue (português e inglês) desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Defende também um aumento dos apoios da Ação Social Escolar, para combater as desigualdades, e a criação de espaços “Madeira Jovens” em cada escola, equipados com tecnologia para fomentar projetos e vocações profissionais dos alunos.

Entre outras medidas apresentadas, destacam-se o reforço do financiamento escolar para atividades extracurriculares, a facilitação do acesso a estágios e programas de transição para o mercado de trabalho e um apoio complementar para a aquisição da primeira habitação pelos jovens. “Precisamos de dar melhores condições aos nossos estudantes para que possam construir o seu futuro sem terem de sair da Madeira”, concluiu, na nota assinada pelo diretor de campanha do PPM, Luís Ornelas.