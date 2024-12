Em comunicado de imprensa, o PPM envia uma mensagem de Ano Novo, expressando que espera “seja tomada a oportunidade de reflexão na sociedade civil madeirense, o debate sobre a importância e o valor de eleger personalidades políticas credíveis, com valores morais e democráticos, com um currículo vasto, limpo e com capacidades de garantir a estabilidade necessária para que a Região consiga evoluir não só economicamente como também socialmente, de garantir que a sociedade madeirense fique bem representada e que consiga ver as suas necessidades correspondidas e que as suas liberdades e direitos sejam preservados democraticamente”.

Na nota enviada por Paulo Brito, coordenador do PPM-Madeira, o partido lembra ois casos mediáticos que marcaram 2024, como o grande incêndio de agosto, greves na função pública, inflação e “desmesurada instabilidade política ao longo de todo o ano”, com investigações de casos de corrupção a membros de autarquias e do governo, moção de censura que derrubou o governo regional.

“Com estes factos, o PPM Madeira acredita que a classe política madeirense, deve refletir o seu papel e a sua função perante as responsabilidades que tem de ter para com a população da região e que têm de parar de fomentar a crise política que a própria criou. Evitar o abuso de manter-se no poder a todo o custo sem pensar nas necessidades governamentais que a região precisa de ver respondidas.

Numa altura em que se vive uma incerteza global e um maior risco do desaparecimento dos valores democráticos, é necessário que a população possa novamente confiar na classe política e tal só acontece, se os políticos começarem a adotar uma postura de responsabilidade e sensatez de saber o seu momento de estar na vida política e o de ter de retirar, pois um político eleito democraticamente deve estar acima de qualquer suspeita, sobre o cargo que ocupa”.